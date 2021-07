Roekeloze inhaler verliest controle en vliegt in trens

Het roekeloos inhalen is donderdag verkeerd afgelopen voor de bestuurder van deze personenauto op de Oost-Westverbinding in Suriname. Ter hoogte van km 10 te Tamansari, verloor hij tijdens het inhalen de controle over het stuur en vloog met de auto regelrecht in de trens.

Het voorval vond kort na het ingaan van de lockdown plaats. De bestuurder reed richting Tamanredjo. Hij haalde zijn voorrijder roekeloos in en bij het opnieuw invoegen op zijn rijhelft verloor hij de controle over het stuur.

Niemand raakte gewond bij het verkeersongeval. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd opgeroepen om de auto uit de trens te takelen en af te voeren.