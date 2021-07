Oratie professor Monique Veira eerste vrouwelijke hoogleraar Juridische Faculteit AdeKUS

Op woensdag 14 juli 2021 is door prof.mr.dr. Monique A. Veira het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie getiteld: ‘Partnerrelaties en het wettelijk erfrecht in Suriname (1869-heden)’. Veira is het met de aanvaarding van het hoogleraarschap in de Juridische Wetenschappen, de eerste vrouw van de Juridische Faculteit van de AdeKUS die dit ambt aanvaardt. Zij wordt hiermede de 7e hoogleraar aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen.

Tijdens de oratie is aangegeven dat op het moment van de codificatie van het burgerlijk recht in 1869 de wetgever de wet vooral gebruikt heeft als instrument om de partnerverhoudingen binnen de kolonie Suriname te sturen in een gewenste richting. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen van de wettelijke aandelen van de partner en de kinderen in de afgelopen 150 jaren belicht. Ook zijn de huwelijksstatistieken rond de wetswijzigingen geraadpleegd, om na te gaan of de partnerrelaties beïnvloed zijn door de erfrechtelijke wetswijzigingen. Tenslotte is de vraag beantwoord in hoeverre de wetgever erin geslaagd is de partnerverhoudingen in Suriname in de door hem gewenste richting te duwen.

Het is langer dan 45 jaar geleden dat er voor het laatst een hoogleraar aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen benoemd werd. De laatste hoogleraar van de Faculteit der Juridische Wetenschappen die het ambt aanvaardde was Werners in 1974. Veira is de tweede vrouw van de AdeKUS, die het hoogleraarschap aanvaardt.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Privaatrecht met het accent op het Erfrecht’ aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen ingesteld. Deze leerstoel zal bekleed worden door prof. Veira.

Download het oratieboekje van Monique Veira via deze website.