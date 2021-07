Directie AZP schakelt politie in voor actievoerende medewerkers

Medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zijn vanmorgen wederom in actie gegaan. Zij zijn boos op de directie omdat die de afgesproken betaaltermijnen van het afkoopbedrag heeft gewijzigd (zie brief onderaan). De medewerkers hadden de poort van de ingang van de Spoedeisende Hulp in Suriname gesloten en hielden zich daar op.

De directie vond op een gegeven moment dat de actievoerende vernielingen wilde aanrichten en schakelde de politie in, om in te grijpen. De politie ging zwaar ter plaatse, maar bij aankomst bleek dat niet het geval te zijn.

Het bestuur van de bond bij het ziekenhuis (ABLAZ) heeft met de leden afgesproken dat zij in contact zal treden met de directie die afhankelijk is van de overheid. Vrijdagochtend komt de bond weer bij elkaar om de stand van zaken te bespreken.