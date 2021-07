CBvS start met veilen termijndeposito’s aan algemene banken

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) gaat in het kader van de uitvoering van het Reserve Money Targeting Regime (RMT) over tot het veilen van termijndeposito’s (TD’s) aan algemene banken. De termijndeposito’s dienen ter bijsturing van de basisgeldhoeveelheid naar een gewenste omvang ten einde een evenwicht te vinden tussen economische groei en inflatie. Deze TD’s hebben een looptijd van minimaal één (1) week tot maximaal drie (3) maanden. De Bank maakt het wekelijkse veiling volume en de looptijden bekend, waarna de algemene banken termijndeposito’s kunnen afsluiten tegen in de veilingen vastgestelde bedragen en rente.

De veiling van de termijndeposito’s van de Bank zal worden uitgevoerd door middel van concurrerende biedingen. De Bank zal, tegen de achtergrond van transparantie, het publiek op de hoogte brengen van de veiling, door een veilingaankondiging te publiceren op haar website. In de veilingaankondiging, die tenminste twee (2) werkdagen vóór de veiling dag zal worden geplaatst op de website van de Bank, zal worden opgenomen de veiling dag en het totale bedrag aan termijndeposito’s voor die veiling.

Op de veiling dag vullen de algemene banken een veiling biedformulier in voor inschrijving op de termijndeposito’s met hierin vermeldt het aangeboden bedrag en de gewenste rente. Na de sluitingstijd van de veiling zal de Bank de algemene banken in kennis stellen van de cutoff rente, zijnde de maximaal aanvaarde rente, en de bedrag(en) die zijn toegewezen aan de bieder(s). Door ontvangst van deze bevestiging gaat de bieder een bindende overeenkomst aan met de Centrale Bank van Suriname tegen de geboden rente, voorwaarden en bedragen die bij de veiling van de termijndeposito’s zijn geaccepteerd.

Met de veiling van de termijndeposito’s moderniseert de Bank haar monetaire beleidsvoering op een wijze die meer marktgeoriënteerd is. Het rente-instrument wordt actiever ingezet om de hoeveelheid liquiditeiten in omloop te beïnvloeden en daarmede de gewenste randvoorwaarden te creëren ter beheersing van de inflatie.