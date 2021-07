Braziliaanse arbeider (44) dodelijk geraakt bij roofoverval op goudconcessie

Bij een gewapende roofoverval dinsdag op een goudconcessie in Suriname, is de 44-jarige Braziliaanse arbeider Rovaldo Silva dodelijk geraakt. Dit gebeurde in het Lawagebied te Sipaliwini, na een schotenwisseling tussen vier zwaar gewapende mannen en ter plaatse gestationeerde militairen.

Uit het onderzoek blijkt dat de mannen naar het gebied Antonio de Branco waren getogen, om een roofoverval te plegen. Er ontstond een schotenwisseling tussen de oplettende militairen die daar zijn gestationeerd voor werkzaamheden en de gewapende rovers.

Na de schotenwisseling zijn de verdachten het bos ingevlucht. Tijdens de schotenwisseling werd Revaldo in beide knieën geraakt door kogels. De arbeider is waarschijnlijk door bloedverlies ter plaatse overleden. Zijn lichaam is hangende het onderzoek door de Surinaamse politie in beslag genomen voor obductie.

Het is niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek.