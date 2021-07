Brandweer weet erger te voorkomen bij brand in woning te Leiding

De brandweer heeft vandaag aan het eind van de ochtend erger weten te voorkomen, toen er brand uitbrak in deze woning te Leiding 21a in Suriname. Een kamer in het huis werd door het vuur verwoest.

De brand brak iets voor het middaguur uit op de hoek met de Bachoeweg. Ten tijde van de brand was niemand in de woning aanwezig. De rookontwikkeling werd ontdekt door buurtbewoners, die de brandweer meteen inschakelden.

In afwachting van de brandweer wisten ze een auto uit de garage te duwen en een deel van de inboedel veilig te stellen, zoals op de foto te zien is.

De Surinaamse brandweer was snel ter plaatse. De brand is daardoor slechts beperkt gebleven tot één kamer van de woning. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.