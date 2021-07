Vikash (34) kapt goede vriend Koemar (32) nadat hij hem thuis betrapt met zijn vrouw

Het Korps Politie Suriname heeft meer details naar buiten gebracht over het geval, waarbij een man zijn vrouw op heterdaad thuis aan de Ramwatieweg betrapte met zijn goede vriend en hem met een houwer aanviel.

Het voorlopig onderzoek wees uit dat gaat om mevrouw G.J. (31) die gehuwd is met haar partner Vikash C. (34) en dat zij vier kinderen hebben. Haar partner kwam er op dinsdag 13 juli erachter dat zij een buitenechtelijke relatie heeft met Koemar D. (32). D. werd op het adres aangetroffen door de politie van bureau De NieuweGrond, waarbij beide benen besmeurd was met bloed.

Vikash kwam tijdens werkzaamheden thuis om te schaften. Hij merkte dat drie van zijn kinderen in de woonkamer zaten terwijl de voordeur op slot was. Bij die gelegenheid vroeg hij een van zijn kinderen om de voordeur die op slot was open te doen.

Vikash liep naar binnen en zag zijn vrouw niet.

De man doorzocht de verschillende ruimtes in de woning, maar kon zijn vrouw niet vinden. Er werd geprobeerd een kamer open te doen die op slot bleek te zijn. Hij klopte toen op de deur en hoorde de stem van zijn vrouw. Hij vroeg haar de deur open te doen zonder het gewenste resultaat. De deur werd toen opengetrapt en hij zag zijn goede vriend Koemar alleen in een onderbroek over het schuifraam springen.

De man werd door zijn vrouw tegengehouden om het slachtoffer niet achterna te gaan. Koemar hield zich schuil op een bloot perceel naast de woning. Vikash die zich waarschijnlijk niet kon beheersen greep naar een houwer die in de keuken was en ging via een andere opening van het huis Koemar achterna.

Op het terrein naast de woning werd Koemar die op zijn buik lag, enkele kapverwondingen toegebracht. Het slachtoffer raakte aan beide benen gewond. Koemar zocht hulp bij de buren maar die dachten dat het om een verdachte ging en schakelden de politie in.

De politie die heel snel ter plaatse was, kon de partner van de vrouw aanhouden. De houwer waarmee het strafbaar feit werd gepleegd werd aangetroffen en in beslag genomen. Koemar werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp Paramaribo.

Hij werd in eerste instantie ter observatie opgenomen, maar is intussen naar huis gestuurd en voor verder onderzoek doorverwezen naar een chirurg. De verdachte Vikash is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.