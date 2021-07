VIDEO: Goede doorstroom na herstelwerkzaamheden Van ’t Hogerhuysstraat

Na weken van ellende op de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname, veroorzaakt door een slecht wegdek, kon het verkeer vanmorgen eindelijk weer goed doorrijden. Tijdens een spoed reparatie op maandag en dinsdag is de weg vanmorgen weer opengesteld voor het verkeer.

Een deel van de weg, waar ondermeer diepe kuilen waren, is gerepareerd in die twee dagen. Dat was vanmorgen goed merkbaar. Het weggedeelte was redelijk glad en het verkeer kon weer op snelheid doorrijden. Hierdoor waren er ook minder files.

Bekijk een kort filmpje van de situatie ter plaatse vanmorgen: