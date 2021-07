Sören Opti toch niet naar Olympische Spelen vanwege positieve COVID-19 test

Het Surinaams Olympisch Comité moet helaas de Surinaamse gemeenschap informeren dat op de valreep een wijziging plaatsvindt in de delegatie die Suriname zal vertegenwoordigen op de Olympische Spelen te Tokio, Japan.

Bij de te verrichten verplichte Covid-19 test vóór het afreizen werd delegatie lid en atleet Sören Opti positief getest. Het SOC heeft betrokken nationale en internationale organisaties terstond geïnformeerd en treft samen met alle stakeholders de nodige maatregelen om onze delegatie door de moeilijke tijden van de pandemie een veilige participatie en thuiskomst te garanderen.

Het SOC wenst de Surinaamse Badminton Bond, hun atleet en coach sterkte toe met het verwerken van dit dramatisch gebeuren.

Het nog in Suriname aanwezig deel van de delegatie reist vandaag af en zal via de Verenigde Staten van Amerika uiteindelijk in Tokio arriveren.