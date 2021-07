Naaktfoto’s jongedame voor de tweede keer verspreid door onbekende

Naaktfoto’s van een 18-jarige jongedame in Suriname zijn via Whatsapp verspreid. Wie dat heeft gedaan, is nog onduidelijk. Toen zij en haar moeder erachter kwamen, deden zij aangifte van pornografie bij de politie.

De jongedame heeft een vermoeden dat haar 20-jarige ex-vriend het zou hebben gedaan, maar hij ontkent dat. Samen met de ex-vriend werd ook een 18-jarige jongeman aangehouden. Beide verklaren niets te weten over de naaktfoto’s die zijn verspreid. De politie heeft de jongemannen vandaag na verhoor heengezonden.

De jongedame vertelde aan de politie dat zij naaktfoto’s slechts voor haar ex-vriend had gestuurd. Zij hadden jaren terug een relatie. Toen hij haar om naaktfoto’s vroeg, stuurde zij dat voor hem.

Nadat de jongedame de relatie met hem had beëindigd, werden naaktfoto’s van haar via Instagram verspreid. Haar ex-vriend ontkende toen ook dat hij het had gedaan.

Deze week kwam aan het licht dat naaktfoto’s van haar via Whatsapp werden verspreid.