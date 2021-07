‘Minister Pokie dient ontslagbrief onder druk in’

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in Suriname, Diana Pokie, heeft haar ontslagbrief onder druk ingediend. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vanmorgen. Volgens het medium is president Santokhi, die wettelijk de enige is die een minister benoemt en ontslaat, gezwicht onder de druk van de ABOP.

Pokie, die op 16 juli een jaar zou aanzitten als minister en nu nog met ziekteverlof is, heeft maandag 12 juli haar ontslag ingediend bij de president.

Het is nog onduidelijk als het ontslag aanvaard is door het staatshoofd meldt ABC Online Nieuws. ABC meldt ook dat zij beschikbaar blijft voor de regering.

UPDATE – President Santokhi accepteert ontslagverzoek van minister Diana Pokie: