Geparkeerde auto in brand gevlogen en verwoest

Deze geparkeerde auto is vanmorgen in brand gevlogen in Suriname. De brand ontstond rond 11.00u aan de Steunpilaarweg te Lelydorp en het voertuig brandde volledig uit.

De eigenaar, een bouwvakker die op die locatie aan het werk was, snapt er niets van. De man kwam vanmorgen naar zijn werk en parkeerde de auto op de berm. Hij was bezig met bouwwerkzaamheden toen hij plotseling rookontwikkeling zag bij het voertuig.

De brandweer van Lelydorp werd ingeschakeld, maar kon de auto niet redden. Op het moment van schrijven verricht de Surinaamse brandweer nablussingswerkzaamheden (foto). Het voertuig is totaal verwoest zoals ook op de foto te zien is.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.