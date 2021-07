70 lockdown-overtreders in één nacht overgebracht naar AK-stadion

Leden van de stootgroep van het Korps Politie Suriname hebben in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 juli in totaal 70 lockdown-overtreders, onder wie 18 vrouwen, overgebracht naar het AK-stadion. Vier mannen die hevig te keer gingen tegen de politie zijn ter afkoeling overgebracht naar het cellenhuis van het bureau Keizerstraat en Flora.

Tijdens surveillance werkzaamheden werd te Schimmelpenninck ter hoogte van de Kwerimanstraat een menigte waargenomen. Aldaar trad het gemengd team op, waarbij de 31-jarige Elinio S. die zich verdacht gedroeg aangehouden. Op hem werden aangetroffen en in beslag genomen een tas inhoudende een grijs gestoffeerde T-shirt en een blauwe pet met als opschrift op beiden POLITIE. Echter werden er ook twee stuks ty rap bij hem gevonden en in beslag genomen.

De verdachte verklaarde aan de politie dat hij de T-shirt en de pet op straat had gevonden. Hij is op zaterdag 10 juli voorgeleid bij de Hulp officier van Justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Elinio in verzekering gesteld, meldt de politie.