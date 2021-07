Staatsvervoer in Suriname vandaag lamgelegd

Op deze foto, die vanmorgen is gemaakt bij de begin en eindhaltes van de bussen van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB), zijn geen staatsbussen te zien. De bussen van het staatsbedrijf staan vandaag niet aan de Heiligenweg maar zijn in de garage, omdat er weer wordt gestaakt. Ook de boten varen niet.

Reden hiervoor is een betalingsachterstand sinds mei 2021. In sommige geval is het zelfs zo dat er sedert november 2020 niets is uitbetaald. Morgen beginnen de Surinaamse scholen weer en de schoolkinderen en leerkrachten zijn grotendeels afhankelijk van deze bussen.

Het wachten is nu op de directeur van NVB. De actie wordt gevoerd onder leiding van de ondervoorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), Iwan Woon.