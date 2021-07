Speciale zomerschool voor geslaagde vmbo’ers die starten op mbo in A’dam

Studenten die dit jaar geslaagd zijn van het vmbo en volgend jaar op een mbo starten in Amsterdam, kunnen van 16 tot 20 augustus naar een zomerschool die speciaal voor hen wordt gehouden: OZOSchool. OZOSchool staat voor Overstap ZOmer School en wordt simultaan gehouden op vier locaties in de stad: ROC Top Business in Nieuwwest, ROC Op Maat in Zuidoost, ROCvA MBO College in Zuid en ROC Top Events & Hospitality in Noord.

“Het doel van de OZOSchool is om vmbo-leerlingen goed voor te bereiden op het mbo. Dit doen we door workshops en educatieve activiteiten te programmeren waarbij ervaring en beleving van de leerling voorop staan,” staat er op de website www.ozoschool.nl .

Daarnaast vakinhoudelijke lessen Nederlands en rekenen, om het niveau van vmbo-geslaagden op te krikken, zodat die een goede start kunnen maken op het mbo. “Goede voorbereiding is het halve werk,” zegt de website. Dit is een passend programma waarin met leerlingen wordt gekeken naar hoe zij studeren, hoe ze informatie opnemen en hoe ze die toepassen.

Het verdere programma varieert van danslessen en andere creatieve workshops, tot workshops over ondernemen, budgetteren, communicatie, diversiteit, gespreksvoering en zelfs het behouden van duurzame relaties. Life skills die jongeren nodig hebben om nu al op het pad te komen voor succes later in hun leven.

Geloof zanger Jeangu Macrooy en rapper MeoKidd -die zelf ook mbo student is- maar dat het de moeite waard is voor kinderen om OZOSchool te bezoeken, zegt Projectleider Marvin Hokstam

Hokstam vertelt: “De coronacrisis heeft veel problemen en achterstelling blootgelegd. Wij mochten in de zomer van 2020 zomerscholen houden in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Nieuw-West, en die waren een succes. Het was een serieuze poging tot fixen. We zijn trots dat het niet bij een eenmalige poging is gebbleven, maar dat we het dit jaar weer mogen doen. Als je echt verandering wil moet je het immers zelf katalyseren.”

Initiatiefnemer van OZOSchool is het Samenwerkingsverband VO-Scholen Amsterdam Diemen en uitvoerder is de Stichting Bigi Bon die zich toelegt op leerondersteuning bieden aan jongeren die daar behoefte aan hebben.