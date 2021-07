Rihana Jamaludin schrijft historische YA-roman over Suriname

Op 13 juli 2021 verschijnt bij uitgeverij Blossom Books Geheimen van het tuinhuis door Rihana Jamaludin. Deze historische Young Adult-roman speelt zich af in 1870, in Suriname, zeven jaar na de afschaffing van de slavernij.

Geheimen van het tuinhuis gaat over de zestienjarige Alexandra die opgroeit in de kleurlingenelite in Suriname. Een leven in slavernij is haar familie, door hun witte voorouder, gespaard gebleven, maar toch is het toekomstperspectief van Alex beperkt. Als meisje zal ze nooit kunnen studeren, hoe intelligent ze ook is. Tijdens de vakantie die ze samen met haar beste vriendin Jo op plantage Het Schoone Land doorbrengt, ontmoet ze Ernst Martzil, die in het geheim een machine aan het bouwen is. Hij staat niet direct te springen om een meisje dat hem daarmee wil helpen, maar als hij merkt hoe slim en vindingrijk Alex is verandert dat.

De auteur deed uitgebreid research naar uitvinder Jan Ernst Martzil, die echt heeft bestaan. Ernst, die in slavernij werd geboren op een plantage in Suriname, werd als kind vrijgekocht. In de VS, waar hij op latere leeftijd naartoe verhuisde, is hij geëerd met onder andere een postzegel en een standbeeld. Het principe van zijn schoenstikmachine wordt nog altijd gebruikt in de industrie.

Rihana Jamaludin is geboren en opgegroeid in Paramaribo, Suriname. Ze studeerde voor docent Tekenen, maar vertrok in 1983 naar Nederland waar ze tien jaar werkte in de beeldende kunst. Daarna stapte ze over op interculturele communicatie en maakte verschillende cursussen voor de Nederlandse overheid. Rihana woont in Tilburg.

Geheimen van het tuinhuis is haar vijfde boek, maar haar eerste boek voor Blossom Books.