Eerste vrouwelijke hoogleraar bij Faculteit der Juridische Wetenschappen

Op woensdag 14 juli vindt in Suriname de inauguratie van mevrouw Monique Veira, in het hoogleraarschap van de Juridische Wetenschappen, plaats. Mevrouw Veira is met de aanvaarding van het hoogleraarschap in de Juridische Wetenschappen, de eerste vrouw van de Juridische Faculteit van de AdeKUS die dit ambt aanvaardt.

Zij wordt hiermede de 7e hoogleraar aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen en tevens de eerste vrouw. Verder is zij is de tweede vrouw van de AdeKUS, die het hoogleraarschap aanvaardt.

Het is langer dan 45 jaar geleden dat er voor het laatst een hoogleraar aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen benoemd werd. De laatste hoogleraar van de Faculteit der Juridische Wetenschappen die het ambt aanvaardde was Werners in 1974.

De plechtigheid vindt woensdag om 10.00 uur plaats en is live hier te volgen: