Basisscholen Suriname open onder strenge COVID-19-protocollen

Leerlingen van Surinaamse basisscholen mogen zich op 14 juli weer aanmelden op school volgens het lesrooster. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft dit besluit genomen na toestemming verkregen te hebben van het Outbreak Managementteam.

Op de openstelling van de basisscholen is er enigszins wat ruis binnen de samenleving, maar zegt minister Marie Levens dat de basisscholen opengaan en de leerlingen in kleine groepjes de school mogen bezoeken onder strenge COVID-19-protocollen. “Het is niet de eerste keer dat de leerkrachten zullen werken in de COVID-19-periode. De leerkrachten zijn getraind in het werken met de protocollen, die speciaal voor scholen zijn geschreven.”



Hervatten van het onderwijs voor de verschillende groepen

Om misstanden te voorkomen haalde de bewindsvrouw nogmaals aan dat er op dit moment twee groepen zijn de toestemming hebben om de scholen te bezoeken. Deze twee groepen bestaan uit de basisscholen waarvan leerlingen in kleine groepen de school mogen bezoeken en daarnaast de examenkandidaten.



Informeren belanghebbenden

Het is volgens minister Levens de gewoonte van de departementsleiding om eerst de onderwijsbonden en schoolbesturen te benaderen en met hun van gedachten te wisselen, voordat de informatie de gemeenschap bereikt. Het besluit dat de basisscholen open mogen is op vrijdag 9 juli 2021 bekend geworden, waarna er direct stappen zijn ondernomen om met de belanghebbenden te praten, zegt minister Levens.



Besmettingen

Het aantal besmettingen op onderwijsinstellingen – vanaf de basisschool tot de universiteit onder een populatie van 150.000 personen – is heel klein. “Dit alles heeft te maken met de naleving van de COVID-protocollen. COVID-19 gaat niet meer weg, daarom moeten wij te allen tijde zorgvuldig blijven,” zegt minister Levens. Hoewel gebleken is dat kinderen in de leeftijdscategorie vier tot en met twaalf niet erg ziek worden, roept de minister leerkrachten op om zich te laten inenten. Deze stap is niet alleen veilig voor zichzelf, maar ook voor collega’s en leerlingen.



Leerkrachten die zich willen laten vaccineren, maar dit om verschillende redenen niet hebben kunnen doen, zal het ministerie tegemoetkomen. Er zal per school worden nagegaan hoeveel onderwijsgevenden al zijn ingeënt. De bedoeling is om mobiele units op te zetten, waar zij naartoe kunnen. Minister Levens zegt dat niemand zal worden verplicht om het vaccin te nemen.



Onderwijs binnenland

In het binnenland kunnen de scholen echter nog niet beginnen. Dit is niet mogelijk, omdat vele scholen door de zware en aanhoudende regen onder water waren gelopen. Het gevolg hiervan is dat schoolmeubilair en schoolboeken zijn vernietigd. Bovendien moet de grote schoonmaak nog plaatsvinden, waarbij veelal hulp van de brandweer nodig is. Na de schoonmaakbeurt moet ook meubilair worden gerepareerd waar dat nog mogelijk is. “Wij willen niet dat de kinderen in de rommel naar school gaan, dus krijgen die scholen een grondige schoonmaakbeurt.”