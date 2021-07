Shirt met opdruk ‘POLITIE’ aangetroffen bij verdachte zoon van oud-inspecteur

Een man is vrijdagavond aan de Schimmelpenninckstraat in Suriname aangehouden met in zijn bezit een grijs shirt met als opschrift POLITIE en twee tie-wraps. Hij is overgebracht naar het politiebureau, omdat het vermoeden bestaat dat hij betrokken is bij diefstal.

In eerste instantie verklaarde hij de spullen die in een tas waren, op straat te hebben gevonden. Naderhand kwam hij terug op deze verklaring. Volgens hem behoorde het shirt aan zijn vader toe, maar die ontkent het. De vader is een oud-inspecteur van politie.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor diefstal, gekwalificeerde diefstal en heling. Het vermoeden bestaat ook dat hij deel uitmaakt van een bende.

De man was in een auto en had een tas bij zich toen hij werd aangehouden. De attributen zijn in die tas gevonden en in beslag genomen.