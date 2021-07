K’Motto Gwe al twee weken op eerste plaats in hitlijst Suriname

Onlangs heeft de Surinaamse artiest B-Tune zijn nieuwste nummer K’Motto Gwe uitgebracht. Hi heeft daarmee de nummer 1 plek behaald in de Surinaamse hitlijst van het wel bekende radiostation MagicFM. Voor de tweede week staat hij op nummer 1.

Via social media heeft B-Tune het volgende laten weten: “ Ik ben iedereen die mij support heel erg dankbaar. Ik krijg alleen maar liefde van iedereen. Blijf luisteren, kijken en streamen van het nummer K’Motto Gwe! Laten wij dit nummer en de Surinaamse invloeden de wereld rond spreiden”.

B-Tune beschreef eerder het zelfgeschreven nummer “K’motto Gwe” als een lied “waar een ieder zich aan kan relateren”, maar noemt het vooral ook “een lekker nummer om van te genieten”. B-Tune is enorm trots op het behaalde resultaat en geniet vooral na van al het harde werk in de studio en alle positieve reacties die al zijn ontvangen. Hij beschrijft het nummer als een mijlpaal in zijn leven en is iedereen ook erg dankbaar voor de hulp, moeite en support. Volgens B-Tune is dit niet het enige aan materiaal wat hij, samen met zijn producer Stacey Grind, heeft geschreven en geproduceerd en wilt hij fans voorbereiden op wat nog komen gaat.

B-Tune is een artiest die op jonge leeftijd is begonnen met het maken van muziek. Al vanaf zijn kinderjaren is hij actief als zanger, waardoor hij inmiddels al wat kilometers op zijn naam heeft staan. Daarom staat hij ook bekend als een ras entertainer in de muziekscene, in staat om vrijwel elke groep te amuseren met zijn gezelligheid en enthousiasme. B-Tune is lid en bekend van de muziekformatie The Band, waarmee hij samen met zijn mede zangers en muzikale collega’s de afgelopen jaren uitverkochte shows mee heeft mogen geven en Surinaamse harten mee wist te winnen. Naast zijn optredens met The Band houdt B-Tune zich ook bezig met het schrijven en produceren van zijn eigen nummers, samen met zijn producer Stacey Grind. Dit is ook waar hij zijn ontspanning uit haalt en waar zijn passie ligt.

Om op de hoogte te blijven van zijn nieuwste releases kun je hem volgen op alle social media kanalen en streamingsdiensten onder de naam “B-Tune”. ‘’Naast “K’motto Gwe” hebben wij nog vele nummers op de plank liggen, waar het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. Dit wordt een tijd dat ik een andere kant van mijzelf ga laten zien. Door de liefde van de fans, mijn passie voor muziek en mijn positieve vibe weet ik zeker dat ik een ieder liefde voor het oor kan geven gedurende deze zware pandemie.’’, aldus B-Tune.