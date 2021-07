Jethro Wirth winnaar Entrepreneurship World Cup 2021

Jethro Wirth is afgelopen zaterdag in Suriname uitgekozen als winnaar van de Entrepreneurship World Cup 2021 (EWC). De 34-jarige is een bekende chefkok en is de oprichter van Chef Thro NV. Hij presenteerde zijn healthy lifestyle producten, omdat hij van mening is dat Surinamers over het algemeen overgewicht hebben en niet gezond eten. Na het gebruik van de producten wist Jethro 2 kilo’s kwijt te raken.

Tijdens zijn presentatie kon hij de juryleden overtuigen, waarom men voor zijn producten zou moeten kiezen. Jethro had niet verwacht dat hij de winnaar zou worden. “Het was een verrassing voor mij. Ik kon het niet geloven”, gaf de Surinaamse chefkok aan. Zijn boodschap aan jonge ondernemers is om nooit op te geven. “Ga altijd achter je dromen aan. We blijven bezig”, aldus Jethro. Hij komt in aanmerking voor verschillende trainingen lokaal en internationaal en een Samsung A20. Zijn prijzen hebben een waarde van $20.000.

Op de tweede plaats eindigde Vanessa Mahangi- Souda, die haar AIM Industrial Solutions NV presenteerde. Gwamungindi Mwakipesile was goed voor de derde plaats met haar onderneming Thrive Coaching.

De beoordeling van de 11 finalisten werd gedaan door een deskundige jury te weten Anvit Ramkhelawan, directeur van Datasur, Magubane Poetisi, directeur ondernemerschap betrokken bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Verder hebben entrepreneur David Power, die ook coach is en een Financial Literacy advocate en de enige vrouw in de jury was Lilian Wiebers, met een doctorale graad in de economie, zitting genomen in de jury.

De Entrepreneurship World Cup 2021 is georganiseerd door Arthem Consultancy in samenwerking met Act Now Foundation. Tijdens de EWC krijgen ondernemers de kans om hun business pitch te presenteren. Dit is de tweede keer dat Suriname heeft deelgenomen aan deze wereldwijde competitie, die een unieke kans biedt om de beste innovatieve ondernemers van het land te laten zien. EWC is meer dan alleen een wedstrijd, het is een hele ervaring, inclusief training, middelen, connecties en mentorschap.

Het evenement is gehouden in het gebouw van met ministerie van Economische Zaken. Het ministerie ondersteunt het idee, omdat het gaat om ondernemerschap en is heel blij met dit initiatief. “We hopen in de toekomst dat er meer soortgelijke projecten georganiseerd worden”, zei Rafiq Ilahi, directeur van het ministerie van EZ, die minister Walden vertegenwoordigde.