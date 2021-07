Duizenden Cubanen demonstreren tegen regime Cubaanse president

In Cuba zijn afgelopen weekend duizenden inwoners de straat opgegaan om te demonstreren tegen het communistische regime van president Miguel Díaz-Canel. Ze scandeerden daarbij leuzen als ‘vrijheid’ en ‘stop de dictatuur’ meldt de NOS.

Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk in Cuba dus is deze betoging zeldzaam. De betogers voelen zich in de steek gelaten door de regering en eisen verandering.

Op verschillende plekken in hoofdstad Havana kwam het tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. Enkele betogers zijn gearresteerd meldt de omroep.

Beelden van de protesten gaan rond op sociale media, onder vermelding van de hashtag #SOSCuba. Het delen van de beelden werd wel bemoeilijkt doordat de Cubaanse autoriteiten het internet tijdelijk hadden afgesloten:

This is historic.



Thousands of Cubans are marching in Havana’s malecón demanding an end to the island’s 62 year-old communist dictatorship, chanting LIBERTAD.



The regime is blocking their internet. The world must stand with the Cuban people. #SOSCuba

pic.twitter.com/jtjCcINDOA