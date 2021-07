‘Besluit volleybalselectie om naar buitenland te gaan onverantwoord’

“Het besluit van de u-23 nationale volleybalselectie om tegen het advies van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) naar het buitenland af te reizen, wordt als onverantwoord getypeerd. Het is nu alleen hopen dat het niet erger uitpakt”, zegt dokter Vern Nanhoe van de afdeling Epidemiologie van BOG, die tevens belast is met contacttracing en de coördinatie van het BOG swab station.

Als een van de deskundigen ook belast met het quarantaine beleid is hij terzake deskundig om te bepalen wie in quarantaine moet. Toch heeft hij op 9 juli 2021 een mail ontvangen, waaruit blijkt dat de u-23 volleybalselectie het advies van het BOG naast zich neerlegt.

Het BOG heeft geadviseerd, nadat op 8 juli 2021 gebleken is dat een van de spelers positief is getest op het COVID-19-virus, dat de selectie nu niet uit Suriname vertrekt. Dit omdat nadat BOG overleg heeft gepleegd met de hoofdtrainer, het voren is gekomen dat er sprake is van een hoog risico van besmetting voor de overige ploeggenoten.

Dokter Nanhoe zegt dat er hier sprake is van een hoog risico, omdat het team in een bubble was geplaatst, waarbij spelers vier dagen lang in nauw contact waren. Er zijn ook meerdere spelers geweest die zich samen met de besmette speler hebben begeven in zijn slaapruimte. Ook zijn er momenten geweest, waarbij de ploeg bezig was met trainingsactiviteiten.

Het team is op 9 juli 2021 in de vroege ochtend via Guyana vertrokken naar Santo Domingo voor deelname aan het kwalificatietoernooi van de Pan-Amerikaanse Spelen. Alleen de besmette speler en zijn kamergenoot zijn in Suriname achtergebleven.

Dit terwijl er een reële kans van besmetting bestaat voor alle ploeggenoten, want de positief geteste speler voelde zich van 3 juli 2021 onwel, bleek na overleg met de hoofdtrainer.