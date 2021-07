Wereld Populatie Dag: Seksuele reproductieve gezondheid & rechten moet prioriteit worden

Vandaag 11 juli is het weer ‘Wereld Populatie Dag’. De huidige COVID-19-pandemie heeft wereldwijd zwakke plekken in de gezondheidszorg blootgelegd, en heeft geleid tot ernstige tekortkomingen en uitdagingen bij de verstrekking van seksuele en reproductieve gezondheids informatie en diensten. Bovendien eist de verminderde aandacht voor deze diensten een negatieve invloed op de gezondheid van kwetsbare groepen in het bijzonder jongeren, vrouwen en meisjes.

Dit jaar roept de YAG, in het kader van World Population Day , diverse belanghebbenden, met name de overheid in Suriname, op zich in te zetten om de sociale en economische gevolgen van de pandemie aan te pakken. De pandemie begon als een gezondheidscrisis maar heeft een verdere impact gehad op alle aspecten van het leven, waaronder de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, onderwijs en andere sociale diensten. De organisatie benadrukte dat de overheid, financiering en programma’s van de verschillende invalshoeken moet analyseren en daarop moet reageren met acties op landelijk en gemeenschapsniveau.

De acties die hieruit voortvloeien zullen van grote invloed zijn op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van de populatie met het accent op de jeugd en andere kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen. Al ruim één jaar na de pandemie is het tijd om samen te komen en deze kwestie collectief aan te pakken. De rol van de overheid is bij deze een hele belangrijke om op te treden als bemiddelaar, die middelen samenbrengt om uitwisseling te vergemakkelijken.

De organisatie benadrukte de noodzaak om te investeren in de jongerenpopulatie, aangezien zij een belangrijke rol zal spelen bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.