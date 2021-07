Kick-off werkmeeting Sustainable Agriculture Productivity Program

Afgelopen week vond op het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) middels een Zoommeeting de kick-off plaats van de werkmeetings met betrekking tot het “Duurzame Landbouw Productiviteit Programma”. Dit project heeft tot doel de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen middels het investeren in de infrastructuur, het beheren van irrigatie- en drainagesystemen alsook het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van de landelijke landbouwstatistieken.

Het programma Duurzame Landbouw Productiviteit is op 22 april 2021 gelanceerd door president Chandrikapersad Santokhi en LVV-minister Parmanand Sewdien. De president benadrukte dat dit een mijlpaal is in de ontwikkeling van de rijstindustrie van Suriname.

Inmiddels is het ministerie van LVV begonnen met reparatiewerkzaamheden en onderhoud aan het Wakay-gemaal in Nickerie. Dit geschiedt onder de paraplu van het Sustainable Agriculture Productivity Program, dat voor een leenbedrag van USD 30.000.000 door de Inter American Development Bank is gefinancieerd.

Het project wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV met technische ondersteuning van OWMCP en het Inter American Institute for Cooperation for Agriculture, IICA. Het is een van de vele projecten van het ministerie die worden gefaciliteerd door een lening van de IDB.

De rehabilitatie van het pompgemaal Wakay zal naar verwachting de watervoorziening van 43.000 hectare rijstvelden verbeteren. Na voltooiing van het project zullen meer dan 3000 kleine en grote boeren hiervan profiteren, waaronder 21 grote rijstbedrijven in Nickerie.

De herstelwerkzaamheden aan de Wakay-pomp zullen naar verwachting eind augustus 2021 zijn afgerond. Binnen hetzelfde programma zullen waarschijnlijk ook de bouwwerkzaamheden voor de Nannistuwmeer en Marattakaoverlaat starten in het tweede kwartaal van 2022.

“Het hoofddoel is duurzame landbouw infrastructuur op te zetten, zodat de landbouwers in staat zullen zijn op duurzame wijze de rijstproductie zelfvoorzienend voort te zetten”, geeft minister Sewdien aan. Dit project zal volgens de bewindsman veel van de uitdagingen aanpakken waarmee men momenteel wordt geconfronteerd met de irrigatie- en drainage-infrastructuur in het district Nickerie.

Aldaar, waar rijst een van de belangrijkste gewassen is, wordt de boerengemeenschap door de jaren heen getroffen door zware regenval en grote overstromingen die de jaarlijkse landbouwproductie vernietigd. “Als Suriname zijn ware landbouwpotentieel wil bereiken en wil profiteren van de vele exportmogelijkheden in Caricom en internationaal, moeten we doorgaan met het ondernemen van dit soort projecten om de tekortkomingen in de landbouwsector aan te pakken”, aldus de LVV-bewindsman tijdens de kick-off van de werkmeeting.

Nickerie is de rijstschuur van Suriname. Het oppervlak is ca. 50.700 ha, waarvan ongeveer 50-60% wordt aangeplant. De totale productie van natte padie is ongeveer 300000 ton. Dit resulteert in circa 250.000 ton droge padie die wordt verwerkt tot circa 190.000 ton ladingrijst. Het grootste deel hiervan wordt geëxporteerd als witte rijst.

De rijstindustrie is van eminent belang voor de bevolking van Nickerie, die de uiteindelijke begunstigden zijn van het Wakay-project. Zij zijn de watergebruikers in al zijn diversiteit. De 40.000 inwoners van de op één na grootste district van het land hebben veel belang bij een schoon en goed functionerend watersysteem, waar alle waterbehoeften op acceptabele wijze worden ingevuld.