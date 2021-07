Hoofdinspecteur Gentle bemoeit zich met aanhouding broer tijdens lockdown

Een broer van hoofdinspecteur Sergio Gentle tevens de penningmeester van de Surinaamse Politiebond, die de lockdown vrijdagnacht had overtreden, zou zich hebben verzet tegen de politie waardoor hij in de boeien werd geslagen. De broer, die brandweerman is, zou de politie ook hebben bedreigd met de dood. De politie had hem zaterdag in eerste instantie in verzekering gesteld voor bedreiging, maar hij is daarna in vrijheid gesteld.

De man was samen met anderen op Flora toen de politie hem heeft aangehouden en wilde afvoeren naar het Andre Kamperveen Stadion in Suriname. Volgens een politiebron zou de man tekeergegaan zijn tegen de wetsdienaren die het verzet wisten te breken. Hij werd in eerste instantie gebracht naar het stadion en daarna naar het politiebureau.

Een van de personen uit zijn groep belde hoofdinspecteur Gentle op om aan te geven dat zijn broer werd mishandeld waarna hij de plaats heeft aangedaan. Volgens de politiebron zou Gentle zich hebben bemoeid met het onderzoek.

De aangehouden brandweerman heeft gezegd dat de politie hem heeft geslagen toen hij naar de naam van een van de agenten vroeg. Gentle is naar het stadion geweest toen hij heeft vernomen dat zijn broer is geslagen.