Cuba’s Abdala: Eerste coronavaccin dat in Latijns-Amerika is ontwikkeld en goedgekeurd

Cuba heeft zijn eigen coronavaccin Abdala via een noodprocedure goedgekeurd voor gebruik. Het middel heeft een effectiviteit van ruim 92 procent na drie injecties, maakten de medische autoriteiten in het land eerder zelf bekend. Dat is overigens niet door onafhankelijk onderzoek bevestigd schrift de NOS vandaag.

Abdala is het eerste vaccin tegen het coronavirus dat in Latijns-Amerika is ontwikkeld en goedgekeurd. Cuba heeft nog andere vaccins in de pijplijn, waaronder Soberana 02. Dat zou een effectiviteit van 62 procent hebben na twee van de drie doses. Dit middel zou binnenkort groen licht moeten krijgen, aldus de omroep.

De Cubaanse regering streeft ernaar om in augustus 70 procent van de 11,2 miljoen inwoners gevaccineerd te hebben en de hele bevolking voor eind dit jaar.