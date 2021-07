CDS: ‘Bericht over dood Jules Wijdenbosch niet waar’

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) heeft zaterdagavond bekend gemaakt dat een bericht, over de dood van ex-president Jules Wijdenbosch, niet op waarheid berust. Het bericht werd de hele dag via WhatsApp gedeeld.

“Het is goed de gemeenschap mede te delen dat ex-president Jules Wijdenbosch nog steeds ter verpleging in het buitenland vertoeft. De autoriteiten staan in contact met de familie en geven aan dat andere berichtgeving niet op waarheid berust” aldus de CDS.

De Surinaamse regering roept de gemeenschap op zich te laten leiden door officiële berichtgeving en de ex-president te gedenken in hun gebeden.

Wijdenbosch is op woensdag 30 juni naar het buitenland vertrokken voor medische behandeling. Het voormalige staatshoofd (1996-2000) is kort in het ziekenhuis opgenomen geweest, maar na behandeling achtten lokale medici het van belang hem voor verdere medische assistentie naar het buitenland te verwijzen.

Gebruikmakend van de regeling voor ex-presidenten is het voormalige staatshoofd op het vliegtuig gestapt.