Arrestanten politiebureau Latour in opstand

Arrestanten van politiebureau Latour in Suriname, zijn zaterdagochtend in opstand gekomen. De arrestanten maakten daarbij flink wat lawaai, door op de deuren en tralies te slaan. Dit was van meters afstand goed te horen. Er werd assistentie verleend door RBTP om de zaak in goede orde te leiden.

De redactie verneemt dat enkele familieleden door de arrestanten waren gevraagd om spullen voor hun te brengen. De politie, die hiervan niet op de hoogte was, werd zaterdagochtend hiermee geconfronteerd. Er is waarschijnlijk met een telefoon vanuit het cellenhuis naar de familieleden gebeld.

De politie heeft terstond een onderzoek in het cellenhuis ingesteld. Het is nog niet duidelijk wat de cellencontrole heeft opgeleverd.