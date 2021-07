Argentinië wint droomfinale Copa América tegen Brazilië

In Rio de Janeiro is zaterdagavond (lokale tijd) de droomfinale tussen Argentinië en Brazilië gespeeld. In het bekende Maracanã stadion won Argentinië met 1-0 van aartsrivaal en regerend kampioen Brazilië.

De Argentijn Ángel di María scoorde het eerste en enige doelpunt in de 22ste minuut.

In aanloop naar de wedstrijd heeft een vakjury van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol, de Argentijn Lionel Messi en de Braziliaan Neymar tot beste spelers van de Copa América uitgeroepen.

De Conmebol Copa América is het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap voor landenteams dat sinds 1916 door de bond, met onregelmatige tussenpozen wordt georganiseerd. De eerste editie was in 1916 in Argentinië en Uruguay is recordkampioen met 15 titels.

Regerend kampioen tot zaterdagavond is Brazilië dat in 2019 won.