7 coronadoden en 124 nieuwe gevallen op zaterdag 10 juli

In Suriname zijn op zaterdag 10 juli weer 7 coronadoden genoteerd. Hierdoor is het totaal aantal mensen dat tot nu toe in het land is overleden aan de gevolgen van COVID-19, gestegen van 568 naar 575.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt ook dat er 124 nieuwe besmettingen zijn genoteerd, na in totaal 395 keer testen. Verder is het aantal personen dat in het ziekenhuis wordt behandeld iets gedaald van 146 naar 142.

Op de intensive care liggen er op dit moment 37 patiënten.

De cijfers van zaterdag 10 juli 2021: