VIDEO: Torarica viert 59e verjaardag mét de samenleving

Om haar 59ste verjaardag feestelijk én betekenisvol in te kleuren, lanceert Torarica Resort in Suriname op 10 juli de Stichting Torarica Community Fund. Daarnaast biedt zij het medisch team van het IC van het Academisch Ziekenhuis een gratis wellnessdag aan. Het resort kiest voor deze invulling vanuit de wens iets terug te doen voor de samenleving waarin zij bestaat.

Het Torarica Community Fund (TCF) heeft als doel de bevordering van het toerisme in Suriname en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van specifieke sociale en educatieve projecten met een duurzaam karakter. De lancering van het fonds is representatief voor het belang dat de Torarica Group – waar naast Torarica Resort ook Eco Torarica en Royal Torarica onder vallen – aan corporate responsibility hecht.

Dave Boucke, CEO van de Torarica Group: “De COVID-19 pandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar sommige groepen in onze samenleving zijn. Die groepe n nu en in de toekomst helpen is belangrijker dan ooit. Met dit fonds neemt Torarica haar verantwoordelijkheid en geeft ze een voorbeeld dat hopelijk doet volgen. Daarnaast verblijven gasten van onze hotels er in de wetenschap dat hun verblijf bijdraagt aan het welzijn van onze samenleving.” (tekst loopt door onder filmpje)

Naast de lancering van het TCF luistert Torarica Resort haar jubileum op met een feestelijk gebaar aan alle artsen en verpleegkundigen op de Intensive Care unit van het Academisch Ziekenhuis. Boucke: “Deze frontliners bieden we een volledig verzorgde dag aan in TORWellness, de spa van het resort met faciliteiten zoals sauna en bubbelbad. Gewoon om te zeggen: ‘Dank voor jullie geweldige inzet en zorg.’ Want wat zij hebben klaargespeeld in de pandemie is natuurlijkbewonderingswaardig.”

Uiteraard hebben alle ondernemingen in de Torarica Group de gevolgen van de pandemie vanaf de eerste dag ondervonden, evenals de 284 werknemers aan wie zij werk biedt. Dat Torarica de uitdagingen het hoofd weet te bieden, wijt Boucke op de eerste plaats aan de daadkracht en veerkracht van die werknemers: “Zij zijn de belangrijkste factor geweest om onze hotels draaiende te houden.”

Daarnaast is hij dankbaar voor de steun en het vertrouwen van de gemeenschap en Torarica’s loyale partners. “Zonder die steun hadden wij ons door de jaren heen niet kunnen ontwikkelen tot het vooraanstaande hotel dat we nu zijn. En zeker het afgelopen jaar, het meest uitdagende in ons bestaan, hebben we mogen ervaren hoe belangrijk het is krachten te bundelen en samen één doel na te streven. Nu, met de lancering van het TCF, slaan we een nieuwe weg in, geven we terug aan de samenleving en nemen we onze 59 jaar aan ervaring, kennis en innovatie mee. Dat komt mooi samen in het logo van het fonds en willen wij hiermee zeggen: Just like the lotus, we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world.”