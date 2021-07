Ruim 7.000 potjes met verkiezingsinkt vernietigd

Bij de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in Suriname wordt een speciale inkt gebruikt om de linker pink van de kiezer te kleuren als bewijs dat hij zijn stem heeft uitgebracht en om te voorkomen dat hij nog een keer naar de stembus gaat. Immers de inkt blijft geruime tijd aan de vinger van de kiezer kleven.

Het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 25 juni verkiezingsinkt van de afgelopen vijf verkiezingen laten vernietigen. Onder toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en in aanwezigheid van leden van het Centraal Hoofstembureau, de politie en functionarissen van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV), werd de inkt op milieuverantwoorde wijze geneutraliseerd door het bedrijf Bux Engineering onder leiding van Anwar Alibux.

“Het gaat om 7.124 inktpotjes van de jaren 2000, 2005, 2010, 2015 en 2020” vertelt Sabitrie Gangapersad van het ASV. Een deel van de inkt was opgeslagen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en een ander deel in een bunker in het district Para. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken zocht al lang naar mogelijkheden om de inkt te vernietigen, maar er zijn in Suriname weinig mensen en of bedrijven die dit op een milieuverantwoorde manier zouden kunnen doen. Na lang zoeken hebben we een bedrijf gevonden, dat zich heeft gespecialiseerd in de verwerking van chemisch afval en bereid was dit te doen.”

Onder begeleiding van de politie werden de potjes met verkiezingsinkt door het chemisch verwerkingsbedrijf ‘opgehaald van beide locaties. De inkt werd in teilen leeggegoten, waarna er calciumcarbonaat werd toegevoegd om de vloeistof te neutraliseren en onbruikbaar te maken. Hierna is de massa in betonnen blokken verwerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is blij met de vernietiging van de inkt.

In een later stadium zullen andere verkiezingsmaterialen waaronder stembiljetten worden vernietigd.