Politie herkent inbreker MMC Ziekenhuis na bekijken camerabeelden

In het MMC ziekenhuis te Nickerie is afgelopen nacht ingebroken. Dit gebeurde rond 02.00u bij de kassa afdeling. De verdachte die daarbij geld buitmaakte, werd gefilmd door een beveiligingscamera.

De politie die de beelden bekeek herkende al gauw de verdachte. Het blijk te gaan om een recidivist. De man werd gelijk opgespoord en rond 11.00u vanmorgen heeft de politie hem aangehouden en meegnomen naar het bureau.

Het is niet duidelijk welk bedrag is gestolen. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.