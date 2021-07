Man probeert drugs en alcohol via achterzijde cellenhuis aan arrestant te geven

De 21-jarige Kurt C. is op zondagavond 4 juli door de politie van het bureau Uitvlugt aangehouden. De wetsdienaren kregen op diezelfde avond telefonisch een tip dat een man zich in een voertuig aan de achterzijde van het politiebureau bevond. Volgens bekomen informatie was het kennelijk de bedoeling van Kurt om drugs en alcohol via de achterzijde van het cellenhuis af te geven aan een arrestant meldt het Korps Politie Suriname.

De politie stelde direct een onderzoek in en trof de verdachte man in een auto aan. Hij verklaarde aan de politieambtenaren dat hij slechts voor dat moment daar stond geparkeerd, omdat hij even moest urineren. Aangezien zijn verklaring ongeloofwaardig overkwam, werd er door de wetsdienaren een onderzoek ingesteld in het voertuig.

Daarbij werden een hoeveelheid marihuana met een gewicht van 52 gram en alcohol aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte Kurt ontkende iemand in het cellenhuis te kennen en de in beslag genomen zaken het cellenhuis in wilde smokkelen. Hij hield de politie voor dat de drugs en alcohol hem toebehoorden, vanwege het feit dat hij drugsgebruiker en alcoholist is.

Kurt is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.