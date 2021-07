Barak bij houtverwerkingsbedrijf Afobakaweg afgebrand

Bij een houtverwerkingsbedrijf aan de Afobakaweg in Suriname, is een barak van werknemers vrijdag in z’n geheel afgebrand. Het lukte de Surinaamse brandweer om 12 gascilinders van 28 lbs uit de barak te halen.

De brand bij het bedrijf ter hoogte van mast 79, werd ontdekt door een van de werknemers. Hij was samen met anderen bezig te werken en zag rook uit de barak komen. De barak is op een afstand van de werkplaats.

De brandweer werd omstreeks 14.30u in kennis gesteld, waarna zij ter plaatse kwam. Voor de barak van 50 bij 25 meter was het te laat; deze is in zijn geheel afgebrand.

Het pand is niet verzekerd en ook niet aangesloten op het elektriciteitsnet, want het is geen vaste verblijfplaats. De werknemers verhuizen steeds wanneer ze elders moeten werken. Er is wel een generator op de plek.

Niemand raakte gewond. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.