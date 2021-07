VIDEO: Hoge beloning na brandstichting bij Che’s Bar Tapas Cigars

Bij Che’s Bar Tapas Cigars aan de Swalmbergstraat in Suriname, is in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 juli rond 03.30u brand gesticht. Op camerabeelden die het bedrijf heeft gedeeld en ook hieronder staan, is te zien dat twee mannen het vuur hebben aangestoken.

Te zien is dat de mannen de terrassen buiten besprenkelen, waarschijnlijk met ontvlambaar spul, waarna een flinke brand volgt. De eigenaar van de zaak was er snel bij en wist met hulp de brand te blussen. Er zou 1 persoon gewond zijn geraakt.

Er is door het bedrijf een zeer hoge beloning in het vooruitzicht gesteld, voor degene(n) die de namen van de verdachten kan doorspelen.