Protestactie personeel ’s Lands Hospitaal opgeschort

De protestactie van het personeel bij het ’s Lands Hospitaal in Suriname is opgeschort. Dit nadat er overeenstemming is bereikt tussen de vakbond, directie en het ministerie over de afkoop van het wensenpakket van 2020.

Het personeel heeft op 9 juli 2021 in de ochtend het werk neergelegd. Intussen is het beroep gedaan op het personeel om de werkzaamheden met spoed op te pakken.

Tijdens het overleg tussen de bond, directie en het ministerie zijn voorstellen gedaan vanuit ministerie om te geraken tot blijvende oplossingen. Dit gesprek heeft eerder vandaag plaatsgevonden.

Het gesprek was vruchtbaar met voor partijen accepteerbare oplossingen.