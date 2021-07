Pick-up op z’n kop in goot terecht gekomen

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is deze pick-up in een goot terecht gekomen. Het ongeval gebeurde rond 10.40u op de kruising van de Ringweg-Noord en de Nieuwe Charlesburgweg in Paramaribo.

Hoe de pick-up in de goot terecht is gekomen, is niet duidelijk. Er vonden geen persoonlijke ongelukken plaats. De bestuurder kon zich net in veiligheid stellen.

Politie Geyersvlijt is ter plaatse geweest en heeft een sleepwagen ingeschakeld. Het was een hele klus om het voertuig weer op het droge te krijgen.