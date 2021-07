Man springt op auto om ruit kapot te slaan

De politie in Suriname heeft deze week een man in Paramaribo aangehouden, die op de auto van de vriend van zijn nicht sprong en probeerde de ruit te vernielen. Er was sprake van een vete tussen de twee mannen.

Uit woede nam de verdachte een hangslot waarmee hij op de ruit sloeg. Daarna sprong hij op de motorkap van de auto om de ruit verder te vernielen. De autoruit raakte hierdoor beschadigd, waarna de benadeelde aangifte deed.

De verdachte verklaarde tegen de politie dat de aangever op hem wilde inrijden en dat hij daarom zou zijn gesprongen op de motorkap en de vernielingen aanrichtte. Dat is echter niet gebleken uit het onderzoek van de Surinaamse politie.

De verdachte was al een keer eerder ingesloten, nadat de vriend van zijn nicht aangifte tegen hem had gedaan. De ruzie tussen de twee heeft zich deze week dus voortgezet, waardoor hij voor een tweede keer is aangehouden.

De politie heeft de verdachte na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.