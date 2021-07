Man aangehouden voor verkrachting 17-jarige scholiere

De politie heeft Glenn S. donderdagavond in Paramaribo aangehouden, voor de verkrachting van een 17-jarige scholiere donderdag. Vernomen wordt van bronnen dat het de derde keer is dat hij is opgesloten voor ontvoering en verkrachting. De laatste keer heeft hij zelfs een straf van zes jaar uitgezeten.

Hij is intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld. Advocaat Maureen Nibte bevestigt de arrestatie van de man.

De scholiere stond donderdag op de kruising van de Nieuwweergevonden- en Kewalbansinghweg op de bus te wachten om naar school te gaan. De bestuurder van een grijs busje stopte bij haar en bood haar een lift aan. Zij accepteerde dit omdat het laat werd voor haar naar school te gaan.

De bestuurder heeft daarna verschillende wegen gereden en ging uiteindelijk te Tawajariepolder waar hij het voertuig heeft gestopt. Bij een onbewoond gedeelte is zij verkracht onder bedreiging van een mes.