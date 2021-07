BOG ontsmet politiebureau Rijsdijk na contact met besmette agenten

Het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt dat het politiebureau Rijsdijk tot en met woensdag 14 juli 2021 gesloten zal zijn voor het publiek. Dit vanwege het feit dat een aantal COVID-19 besmette politieambtenaren in contact is geweest met overige medewerkers.

Hierdoor is het personeel op instructie van de politiearts in quarantaine geplaatst. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zal de komende dagen bezig zijn met ontsmettingswerkzaamheden op voormeld politiebureau.

Aan de gemeenschap in het verzorgingsgebied van het politiebureau Rijsdijk, die vanaf donderdag 8 juli en de komende dagen politie hulp of assistentie nodig hebben, wordt gevraagd in contact te treden met de politie van het bureau Lelydorp op de telefoonnummers 0366116 / 0366785 of Zanderij op de telefoonnummers 0325222 / 0325144 alsook met het Command Center op het nummer 115.

De surveillance in het verzorgingsgebied zal onverkort worden voortgezet door andere eenheden van het Korps Politie Suriname meldt de politie.