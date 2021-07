Bewustwordingscampagne om online verkoop alcohol aan minderjarigen te voorkomen

In Suriname is in artikel 536 van het Wetboek van Strafrecht vastgelegd dat het verkopen van alcoholhoudende dranken aan jongeren beneden de 18 jaar strafbaar is. De wet geldt voor alle manieren van verkopen: via de buurtwinkel, de supermarkt, in een bar, bij een BBQ-stand of warung, een sporthal, club, tijdens een (straat)evenement, maar ook online.

Internationaal is er een duidelijke toename merkbaar van online verkopen en huis-aan-huis-leveringen. Deze trend is, zeker sinds de COVID-pandemie en daarmee gepaard gaande lockdown- en avondklok maatregelen, ook binnen Suriname merkbaar. Zowel restaurants, horecabedrijven maar ook winkeliers hebben goed ingespeeld op deze behoefte, soms ondersteunt door acties.

In tegenstelling tot fysieke verkopen, is het bij online verkopen en telefonische bestellingen die ook alcoholhoudende dranken bevatten, niet mogelijk de leeftijd van de besteller vast te stellen. Controle van de leeftijd kan pas bij de levering. De vraag is of er bij levering van die bestelling, voldoende wordt gelet op de leeftijd van de ontvanger. Het vermoeden is van niet.

Middels een videoproductie die via social media, de website, andere visuele mediakanalen en organisaties te zien is, wil STIVASUR, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, online verkopers, restaurants, horecabedrijven en leverings- bedrijven, bewust maken dat ook voor onlineverkopen de regel geldt: Verkoop van alcoholhoudende dranken alleen aan 18+.

Naast tips aan de verkopers en food- en boodschappendeliverybedrijven wordt ook aandacht gevraagd van ouders om alert te zijn bij bestelling en levering van alcoholhoudende producten.

STIVASUR onderkent dat alleen door samenwerking optimalisering van verantwoord alcoholgebruik in Suriname kan worden bereikt.