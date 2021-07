Agenten Verkeershandhavingsteam in quarantaine

Agenten werkzaam bij de afdeling Verkeershandhavingsteam (VHT) in Suriname, zijn in quarantaine nadat zij in contact waren gekomen met covid-19 besmette collega’s.

Het politiebureau is inmiddels ontsmet waarna agenten van verschillende units de post nu bemannen. Naar verluidt is het bureau niet adequaat voorzien van ontsmettingsmiddelen. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat de besmetting tussen de collega’s sneller kon plaatsvinden.

Van de week nog is bureau Rijsdijk gesloten voor publiek, wegens een soortgelijke besmetting onder agenten op dat politiebureau.