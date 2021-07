Zus steekt huis van buurman die haar broer neerschoot in brand

Een slepende grenskwestie heeft deze week geleid tot een schietincident en een vermoedelijke brandstichting. De politie van het bureau Brownsweg heeft op dinsdag 6 juli de 39-jarige verdachte Eduard W. aangehouden en enkele uren daarna de 32-jarige Ivodia F. meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte Eduard meldde zich op die dag op het politiebureau aan, kort nadat hij zijn 38-jarige buurman Silvano F. met een jachtgeweer had neergeschoten in het dorp Nieuw Ganzee in het district Brokopondo. Eduard verklaarde aan de politie dat hij en zijn buurman geruime tijd een slepende grenskwestie hebben, die op 6 juli uit de hand is gelopen. Tijdens de ruzie loste hij met een jachtgeweer schoten loste op zijn buurman. Het jachtgeweer welke Eduard bij zich had, is hangende het onderzoek in beslag genomen.

De wetsdienaren begaven zich vervolgens naar de locatie van het schietincident. Het slachtoffer Silvano bleek per eigen gelegenheid te zijn overgebracht naar de Medische Zending van Brownsweg. Van daaruit werd de gewonde man met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij ter verpleging in de ziekeninrichting is opgenomen.

Een getuige deed in de vooravond van 6 juli het voormeld politiebureau aan, toen deze een rookontwikkeling waarnam bij de woning van de in verzekering gestelde Eduard. Op dat moment zag de getuige de jonge vrouw Ivodia, de woning van Eduard verlaten. Het vermoeden bestaat dat Ivodia, zijnde de zus van het slachtoffer Silvano de woning van Eduard in brand moet hebben gestoken.

Bij aankomst van de brandweer was de woning totaal afgebrand en kon slechts nablussingswerkzaamheden worden verricht. De politie die het adres van de brand aandeed, hield de verdachte Ivodia in de omgeving van het dorp aan voor vermoedelijke brandstichting.

Zowel Eduard en Ivodia werden voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden.