Rijbewijs van dronken bestuurder ingevorderd

Op woensdag 7 juli 2021 is de bestuurder K.K. (34) aangehouden door de Motor Surveillance Dienst (MSD) Nickerie. Een lid van de MSD, die zich over de Fredericiweg in het district Nickerie bevond, constateerde dat de auto, die door K.K. bestuurd werd, zig zag over die weg reed.

K.K. werd staande gehouden en bleek daarbij dat hij vermoedelijk onder invloed van alcoholhoudende dranken verkeerde, waardoor hij zijn voertuig niet naar behoren kon besturen.

De man werd na geheel te zijn ontnuchterd, voorgeleid bij een Hulpofficier van Justitie. Op instructies van het Surinaamse Openbaar Ministerie mocht K.K. na verhoor naar huis, terwijl zijn geldig rijbewijs hangende het onderzoek is ingevorderd