RBT-Paramaribo rijdt lijnbus klem om ‘Konkoni’ aan te houden

Manschappen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hebben B.S. (36) alias Konkoni dinsdag in een lijnbus aan de Johan Adolf Pengelstraat aangehouden. Zij reden de lijnbus klem om de man aan te houden. Konkoni is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Hij heeft betrokkenheid bij berovingen in Brokopondo. Konkoni ging samen met vier tot vijf anderen op stap in Suriname. De mannen droegen autobestuurders op om te stoppen en losten in sommige gevallen schoten.

De criminelen beroofden de slachtoffers van hun geld, telefoons en andere bezittingen. Op deze wijze hebben zij inzittenden van vermoedelijk drie voertuigen overvallen.

De derde benadeelde deed aangifte. Hij verklaarde bij de politie dat de rovers hem en zijn inzittenden sommeerden om te stoppen. Zij werden gekneveld en gebracht naar een locatie waar ook twee anderen reeds waren vastgebonden en moesten platliggen.

Wat de rol van Konkoni is geweest bij de berovingen, wordt nog onderzocht.