In Suriname ontsnapte hitman Gerel Palm in Brazilië aangehouden

De voortvluchtige vuurwapengevaarlijke Nederlander Gerel Lusiano Palm (38) is woensdag in Brazilië door de politie aangehouden. Palm, die in maart 2017 uit de gevangenis in Suriname ontvluchtte en gezocht werd door Interpol, wordt gezien als een van de ’hitmen’ van mocromafia crimineel Ridouan Taghi. Hij is Nederlands meest gezochte crimineel, Taghi’s meest gevreesde huurmoordenaar en bovendien al jarenlang spoorloos.

Na een liquidatiepoging op twee Antilliaanse mannen nabij het Nederlandse Noordeloos vluchtte de Nederlander van Antilliaanse afkomst uit Nederland en werd op 1 maart 2017 in Suriname aangehouden. Palm werd vastgezet in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan in Paramaribo.

Hij zit nog geen twee weken vast als hij op 12 maart 2017 erin slaagt te ontsnappen. Vanaf die tijd is hij spoorloos en wordt naar hem gezocht. Tot woensdagochtend 7 juli 2021, als hij door de federale politie wordt gearresteerd in een appartement in Barra da Tijuca, ten westen van Rio de Janeiro.

Palm werd door de Nederlandse rechtbank in januari bij verstek veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor een poging om twee mannen te liquideren in december 2016. Hij wordt ook gezocht door de DEA, de Amerikaanse politiedienst die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de internationale drugshandel.

De opsporing en aanhouding van de Nederlander is uitgevoerd door agenten van de federale politie die gestationeerd zijn in het International Police Cooperation Centre (Interpol/RJ), met de steun van het team van de Narcotics Repression Police (DRE) en het PF International Police Cooperation Centre in Rio de Janeiro (CCPI/PF).

Hij is overgebracht naar het RJ Penitentiair Systeem waar hij zijn uitlevering aan Nederland afwacht.