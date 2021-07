Arbeidstip met spelfouten is niet van ministerie maar fake

Een bericht met grammaticale fouten en onjuiste informatie over arbeidstips, dat afkomstig zou moeten zijn van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), is fake. Het bericht, dat hieronder ook te zien is, wordt massaal gedeeld alsof het ministerie zulle missers maakt.

Er wordt volgens de Communicatie Dienst Suriname een onderzoek ingelast, waarna er maatregelen getroffen zullen worden tegen diegenen, die zich schuldig maken aan het produceren en verspreiden van deze fake berichten.

Het ministerie van AW&J distantieert zich van de fake berichten en zegt dat de correcte arbeidstips dagelijks te volgen zijn via de officiële kanalen van de overheid. Dit zijn ondermeer de website en de facebookpagina van het ministerie van AW&J, DNA TV, GOV TV, Radio SRS en Radio Sargam.