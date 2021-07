7 coronadoden en 207 nieuwe gevallen op woensdag 7 juli

In Suriname zijn woensdag 7 juli opnieuw 7 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus is hierdoor gestegen naar 559.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfer blijkt dat er 207 nieuwe gevallen zijn genoteerd na 572 keer testen.

Er worden op dit moment 158 personen in het ziekenhuis behandeld en 37 personen op de intensive care.

De cijfers van woensdag 7 juli 2021: